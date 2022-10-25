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數據解讀 Q3經濟回升明顯  Q4 GDP增長或見5%

研究報告 14:59 2022/10/25

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國家統計局周一公布一系列經濟數據，其中GDP增長表現勝市場預期，加上其他數據都現增長，令市場預期隨穩經濟政策落實見效，內地第四季經濟有望延續增長。

市場焦點的GDP數據，第3季GDP按年增長3.9%，超過市場預期且較第2季加快3.5個百分點。前3季GDP按年增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。數據反映第3季疫情影響減弱、穩增長政策發力顯效，宏觀經濟轉入回穩向上過程，GDP增速略超市場預期。

東方金誠指出，第3季GDP的3.9%，略高於市場普遍預期，主要源於當季疫情影響減弱，穩定經濟大盤一攬子政策及接續政策發力顯效，帶動經濟轉入較為穩定的回升過程。

第三季GDP表現勝預期 消費推動力強

從三駕馬車來看，該行測算，第3季消費對GDP的拉動力達到1.2個百分點，較上季度加快2個百分點。這主要與疫情對居民商品和服務消費的場景限制減弱，第3季就業形勢好轉增強居民消費信心，以及以汽車購置稅減半為代表的促消費政策效應逐步顯現有關。

第3季投資對GDP增長的拉動力為0.9個百分點，較上季度加快0.6個百分點。擴投資是第3季穩住經濟大盤政策的主要發力點，其中基建投資持續提速，製造業和社會領域投資保持兩位數高增，有效抵消了房地產投資下滑的影響，三季度固定資產投資對經濟增長的拉動力增強。

第3季淨出口對GDP增長的拉動力達到1.8個百分點，較上季度加快0.8個百分點，拉動力在較高水準基礎上進一步提升。這主要與三季度我國出口持續保持較快增長勢頭，貿易順差創歷史新高有關，意味著疫情後期「中國製造」優勢依然明顯，汽車出口等正在成為新的增長點。

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撰文 : 錢家鋒

經濟數據表現 大行報告 就業 財政政策 貨幣政策 經濟 國家統計局 零售 固定資產投資 PMI

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