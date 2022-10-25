二十大報告啟示 「專精特新」成未來經濟驅動力

中共二十大會議閉幕，二十大報告揭示中國未來發展方向穩經濟定調，接著下來，本文將會解讀二十大報告提出了「高質量發展」，以及專精特新的發展潛力。

二十大報告中提及「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」既強調「質的有效提升」，又強調「量的合理增長」。然而，經濟發展是基礎和關鍵，穩定宏觀經濟大盤才能更好地實現高質量發展。

這樣看來，內地未來經濟驅動力來自哪裡？開源證券報告指出，中國逐步轉變經濟發展模式，挖掘消費潛力和擴大製造業投資，或將成為未來經濟新的增長點，推動經濟實現「高質量發展」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

專訪瑞信邵志銘：配置收息股 恒指明年目標僅萬七點【下一頁】

挖掘消費潛力

該行指出，中國相比發達國家，國內消費率仍具備較大發展空間，未來仍將需要有效促進國內消費，挖掘國內消費潛力。若要實現中國人均GDP達到中等發達國家水平……

---------

第二版更新於4：51分 新增組圖

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入