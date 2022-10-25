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施羅德George Brown：英新首相辛偉誠三大考驗

財金猛人追蹤 16:11 2022/10/25

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保守黨國會議員推選出辛偉誠 (Rishi Sunak) 為新任英國首相。有逾200年歷史的英國資產管理公司施羅德投資，其經濟師George Brown認為：

現在，安撫投資者情緒、重新團結政黨，以及挽回選民信任成為了辛偉誠必須達成的任務。

經過迂迴曲折的4天後，辛偉誠 (Rishi Sunak) 成為了英國保守黨指定的領袖，並順理成章接任新首相的職務。

    點擊圖片放大
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在短短的七周之前，辛偉誠在2022年夏季的黨魁選舉中，與卓慧思（Liz Truss）對壘，當時他僅以43%比57%的些微差距敗陣。對於這位前任財政大臣而言，現在可謂是運勢大逆轉。不過，即使「加冕」為首相，辛偉誠能夠慶祝的時間亦不會太長，因為眼前已至少有三項任務等著他......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：【滙豐季績】滙豐明年復季息機會增 淨息差擴闊勝預期（第三版）

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...

撰文 : George Brown 施羅德投資經濟師

欄名 : 財金猛人追蹤

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