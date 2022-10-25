施羅德George Brown：英新首相辛偉誠三大考驗

保守黨國會議員推選出辛偉誠 (Rishi Sunak) 為新任英國首相。有逾200年歷史的英國資產管理公司施羅德投資，其經濟師George Brown認為：

現在，安撫投資者情緒、重新團結政黨，以及挽回選民信任成為了辛偉誠必須達成的任務。

經過迂迴曲折的4天後，辛偉誠 (Rishi Sunak) 成為了英國保守黨指定的領袖，並順理成章接任新首相的職務。

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在短短的七周之前，辛偉誠在2022年夏季的黨魁選舉中，與卓慧思（Liz Truss）對壘，當時他僅以43%比57%的些微差距敗陣。對於這位前任財政大臣而言，現在可謂是運勢大逆轉。不過，即使「加冕」為首相，辛偉誠能夠慶祝的時間亦不會太長，因為眼前已至少有三項任務等著他......

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