中美芯片戰開打 如何影響半導體行業？

美國政府10月7日公布擴大對中國芯片（晶片）及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體，同時禁止美籍人士在中國半導體公司工作。

對此，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表報告指，美國最新的晶片禁令將會改變世界半導體產業的格局。

法國外貿銀行指出，晶片禁令在3個層面，將對中國的科技審查收緊到了前所未有的程度，影響的方面如下：

1）此次禁令針對的不再是單一的某家企業或某種技術，而是更廣泛的中國企業和更多的領域，如人工智慧、超級電腦、軟體和記憶晶片。

2）晶片禁令的衡量基準在降低，在美國的要求下，企業需要在很短的時間內確定其產品的最終用途。

3）禁止美籍技術人才協助和服務中國晶片製造商，這些禁令使得外國企業與中國做生意變得十分困難，進而削弱中國整合全球科技的能力。

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由於美國專注於軟件、設備和設計等上游環節，在半導體供應鏈中擁有高附加值，這意味著美國在遏制中國技術升級方面佔有優勢。美國的出口禁令生效後，對中國華為及其晶片設計子公司海思造成了打擊，嚴重削弱了其無晶圓廠市場份額。

對中國經濟影響：

中國可能面臨更加嚴格的科技審查，對於半導體行業意味著獲取外國技術和人才具有挑戰性，實現自給自足更加困難

中國政府將加大對自主創新的資金支持、收購外國半導體公司，這可能會從全球政治層面加劇保護主義情緒和投資篩選

對半導體行業影響：

晶片禁令實施後，對行業短期收入的衝擊是不可.....

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