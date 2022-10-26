中美芯片戰開打 如何影響半導體行業？

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【高息變高危】 收租股削價潮 九倉 領展榜上有名
美國政府10月7日公布擴大對中國芯片（晶片）及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體，同時禁止美籍人士在中國半導體公司工作。
對此，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表報告指，美國最新的晶片禁令將會改變世界半導體產業的格局。
法國外貿銀行指出，晶片禁令在3個層面，將對中國的科技審查收緊到了前所未有的程度，影響的方面如下：
1）此次禁令針對的不再是單一的某家企業或某種技術，而是更廣泛的中國企業和更多的領域，如人工智慧、超級電腦、軟體和記憶晶片。
2）晶片禁令的衡量基準在降低，在美國的要求下，企業需要在很短的時間內確定其產品的最終用途。
3）禁止美籍技術人才協助和服務中國晶片製造商，這些禁令使得外國企業與中國做生意變得十分困難，進而削弱中國整合全球科技的能力。
關於半導體行業數據，可點擊下圖查看。
由於美國專注於軟件、設備和設計等上游環節，在半導體供應鏈中擁有高附加值，這意味著美國在遏制中國技術升級方面佔有優勢。美國的出口禁令生效後，對中國華為及其晶片設計子公司海思造成了打擊，嚴重削弱了其無晶圓廠市場份額。
對中國經濟影響：
對半導體行業影響：
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撰文 : 陳紫瑩 Money Times
欄名 : 券商報告