  • 22°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 07:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美芯片戰開打 對半導體行業帶來甚麼影響？

研究報告 07:16 2022/10/26

分享：

分享：

美國政府10月7日公布擴大對中國芯片（晶片）及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體，同時禁止美籍人士在中國半導體公司工作。

對此，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表報告指，美國最新的晶片禁令將會改變世界半導體產業的格局。

法國外貿銀行指出，晶片禁令在3個層面，將對中國的科技審查收緊到了前所未有的程度，影響的方面如下：

1）此次禁令針對的不再是單一的某家企業或某種技術，而是更廣泛的中國企業和更多的領域，如人工智慧、超級電腦、軟體和記憶晶片。

2）晶片禁令的衡量基準在降低，在美國的要求下，企業需要在很短的時間內確定其產品的最終用途。

3）禁止美籍技術人才協助和服務中國晶片製造商，這些禁令使得外國企業與中國做生意變得十分困難，進而削弱中國整合全球科技的能力。

關於半導體行業數據，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

由於美國專注於軟件、設備和設計等上游環節，在半導體供應鏈中擁有高附加值，這意味著美國在遏制中國技術升級方面佔有優勢。美國的出口禁令生效後，對中國華為及其晶片設計子公司海思造成了打擊，嚴重削弱了其無晶圓廠市場份額。

對中國經濟影響：

  • 中國可能面臨更加嚴格的科技審查，對於半導體行業意味著獲取外國技術和人才具有挑戰性，實現自給自足更加困難
  • 中國政府將加大對自主創新的資金支持、收購外國半導體公司，這可能會從全球政治層面加劇保護主義情緒和投資篩選

對半導體行業影響：

  • 晶片禁令實施後，對行業短期收入的衝擊是不可.....

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 券商報告

相關文章

專訪 神準策略師：入市時機仍未到
2022/10/25
專訪 神準策略師：入市時機仍未到

你可能感興趣

專訪 神準策略師：入市時機仍未到
16:14 2022/10/25
專訪 神準策略師：入市時機仍未到

最新專欄文章

券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖
2022/10/21
券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖
【兩會機遇】政策給力 港股有望短期回穩（附推薦股名單）
2022/03/05
【兩會機遇】政策給力 港股有望短期回穩（附推薦股名單）
花旗：中國傳動今年定單復甦
2013/04/06
花旗：中國傳動今年定單復甦
花旗：粵投租務收益上升
2013/04/05
花旗：粵投租務收益上升
麥格理：智能交通今年業績更佳
2013/04/04
麥格理：智能交通今年業績更佳
經濟數據表現 地緣政治 中國市場 科技產品 科技戰 記憶體 經濟 通脹 中國 軟件

下一篇文章

中國式現代化的投資機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版