高息股變高危股 大摩削收租股目標價 「減持」九龍倉置業 領展目標價大削15%

加息環境下，高息股相對回報愈來愈不吸引外，更有派息減少可能。摩根士丹利指，持績攀升的香港銀行同業拆息 （HIBOR）會令本地收租股的利息開支急增，下調明年盈測平均4%。

最新HIBOR全綫向上，與按揭利率相關的一個月拆息報3.06566厘，連升10天，續創14年高。而隔夜拆息升0.119個基點，報1.8175厘。摩根士丹利估計，一個月HIBOR在今年下半年的平均拆息會升至2.3厘，2023年平均拆息更會達3.5厘，較上半年平均0.5厘的低息環境大相逕庭。

任何有負債的本地企業都會受到影響，而當中摩根士丹利點出兩種利息開支會大幅增加的企業：

一、浮動利率債佔比大的企業──九龍倉集團 （00004） 及九龍倉置業 （01997） ；

二、總債務龐大的企業──新世界發展 （00017） 、恒基地產 （00012） 、希慎興業 （00014） 及嘉里建設 （00683） 。

利息開支會增加，意味每股盈利減少，從而令每股派息受到影響。摩根士丹利下調6隻收租股2023年盈測平均4%，較市場一致預測低，反映股份現價尚未反映利息開支增加對企業的影響。

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九龍倉置業評級降至「減持」

因應盈利預測下調導致派息減少，加上預期2023年美國10年期國債收益率平均達3.75厘，影響高息股的相對回報，摩根士丹利相應下調收租股的目標價11%至15%，當中前景最受影響的是九龍倉置業 （01997） ，評級遭該行削至「減持」。

該行指出，九龍倉置業過去3個月回報表現跑贏恒指約12個百分點，受惠香港放寬入境檢疫要求至「0+3」及公司良好的成本控制。不過隨住二十大報告重申「堅持動態清零」，中港通關短期難見，摩根士丹利料香港零售難以復甦，2022年仍要下跌1%，令九龍倉置業缺乏股價催化劑。

與此同時，九龍倉置業目前總債務480億元，100%為浮動利率債，令公司盈利對HIBOR敏感度高於同業。摩根士丹利測算，全年平均HIBOR每升100基點，九龍倉置業的每股盈利會減少7%。

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九龍倉置業另一危機，在於時代廣場的租金溢價下跌。廣場旁邊的羅素街本來是全球最貴街道之一，但大量名牌店如Prada、Burberry、La Perla、Swarovski及Tag Heuer已先後撤出該處，取而代之的是租金便宜8成的口罩專門店。該行指出，時代廣場相較鄰近希慎廣場的租金溢價由2018年的64%跌至2021年的36%，並將會持續下跌。該行相應下調九龍倉置業目標價及評級：

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領展目標價大削15%

至於大眾喜愛的收息股領展，摩根士丹利則看其受美國加息制肘。該行相應下調領展目標價及評級：

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