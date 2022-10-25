ING彭藹嬈：經濟復甦仍受防疫政策影響

内地本周一（10月24日）公布，今年第三季GDP按年增約3.9%，增幅高過事前市場預測的3.3%，以及第二季的0.4%。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈（Iris Pang） 表示，第三季GDP數據雖然勝過預期，但整體經濟復甦依然受防疫政策影響。

第三季GDP好過市場預測

彭藹嬈指，內地經濟增速回穩，主要由於新冠疫情防疫措施，在3月至5月上海封城之後變得更加靈活。

在所有行業中，信息和軟件業增長最快，按年增約7.9%；金融服務業同比增長4.2%；而房地產業受未完成項目幾乎暫停土地競投和新住宅開工影響，按年收縮4.2%。

經濟數據仍受疫情影響

彭藹嬈續表示......

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