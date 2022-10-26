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景順Kristina Hooper：聯儲局有望轉變立場（第二版）

財金猛人追蹤 17:14 2022/10/26

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景順首席環球市場策略師Kristina Hooper在本文第一版提及，她對中、英兩國最新看法。至於下周的聯儲局的議息會議，至截稿前止，加息0.75厘已近乎沒有懸念（點擊圖片放大），之後的12月議息會議則加息0.5厘機會較高。Kristina認為，無論最終利率是多少，都不會持續很長時間。

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對於美國市場，甚至在很大程度上環球市場而言，主要推動因素仍是聯儲局以及市場對聯儲局下一步行動的預測。上周末，由於市場判定聯儲局將很快轉向，市場隨之反彈。 

聯儲局的下一步行動是甚麼？

但Kristina認為：

數據並不支持這樣樂觀的觀點。我們只是不停地看到，經濟仍未充分降溫的迹象。

Kristina確信：

無論最終利率是多少，都不會持續很長時間。聯儲局將很大可能必須在達到最終利率後隨，即開始降息，尤其是當最終利率達到5厘或更高水平。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於14：13】

【第一版題為：景順Kristina Hooper：辛偉誠上台 應會避免動盪再現】

中國二十大結束後，英國昨日有新任首相辛偉誠 (Rishi Sunak) 上台，面對中、英政局變化，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，環球市場面臨地緣政治變化及聯儲局有望轉變立場。

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英國方面，Kristina樂觀地認為：

由於此前市場的極端反應是由「迷你預算案」引發，而擔任過財相的新首相辛偉誠，與曾於內閣擔任過不同職位的現任財相侯俊偉（Hunt）領導下，日後都應會避免實行出乎市場意料的政策。

至於中國方面，Kristina表示......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：施羅德George Brown：英新首相辛偉誠三大考驗

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 財金猛人追蹤

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