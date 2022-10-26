景順Kristina Hooper：辛偉誠上台 應會避免動盪再現

中國二十大結束後，英國昨日有新任首相辛偉誠 (Rishi Sunak) 上台，面對中、英政局變化，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，環球市場面臨地緣政治變化及聯儲局有望轉變立場。

英國方面，Kristina樂觀地認為：

由於此前市場的極端反應是由「迷你預算案」引發，而擔任過財相的新首相辛偉誠，與曾於內閣擔任過不同職位的現任財相侯俊偉（Hunt）領導下，日後都應會避免實行出乎市場意料的政策。