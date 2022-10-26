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施政報告未減辣  新盤增優惠自救

地產 09:00 2022/10/26

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新一份施政報告未有為樓市減辣，在沒有重大利好消息刺激下，發展商推盤需要增加優惠吸客，以突破淡市困局。自施政報告公布後，相繼有發展商增全新付款辦法或優惠，甚至加佣刺激銷情。

近期新盤交投低迷，一連多日成交量僅錄得個位數，其中過去周日（23日）更罕現零成交，是自今年8月4日逾2個半月以來首次。由於市場欠缺利好因素助力，發展商紛自行出招催谷銷售。

要刺激銷情，其中一個方法是增設全新付款辦法或優惠，引起市場注意。例如會德豐地產、恒地（00012）、新世界（00017）及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，於施政報告公布當日，推出「支持高端人才計劃120天現金優惠付款計劃」的全新付款辦法，買家可享售價2.5%折扣，連同其他優惠共設12%折扣，折扣率不但與90天即供付款計劃看齊，成交期更多30天，讓買家入市更靈活。

此外，碧桂園（02007）發展的九龍城瓏碧，交樓日前也將增建築期付款計劃折扣，由6%擴至7%，昨日又加推傢俬套餐吸客。

除上述招數之外，據了解，近期更有部分新盤加佣催谷銷情，例如長沙灣一個單幢新盤，發展商原本為促成特色戶及分層戶成交的代理，各提供6%及4%佣金；惟施政報告公布後，已把代理佣金劃一提升至10%，以刺激代理積極性。

施政報告未減辣  新盤增優惠自救

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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