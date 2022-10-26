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福耀季績亮麗 玻璃量價齊升

財金專欄 2022/10/26

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港股昨日走勢不斷變臉，樂觀是恒生指數守15000點，國企指數守5000點，有築底迹象，不排除會出現死貓彈甚至乎大反彈。而福耀玻璃（03606）季績佳兼且昨日逆市上升，汽車玻璃市佔率第一，產品量價齊升等

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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