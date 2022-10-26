福耀季績亮麗 玻璃量價齊升 財金專欄 2022/10/26 分享： 分享： 港股昨日走勢不斷變臉，樂觀是恒生指數守15000點，國企指數守5000點，有築底迹象，不排除會出現死貓彈甚至乎大反彈。而福耀玻璃（03606）季績佳兼且昨日逆市上升，汽車玻璃市佔率第一，產品量價齊升等 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版） 2022/10/25 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版） 中字股實力談 - 長汽季績佳 候回調吸納 2022/10/25 長汽季績佳 候回調吸納 中字股實力談 - 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版） 2022/10/24 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版） 中字股實力談 - 中資密密買 軟件股短炒 2022/10/22 中資密密買 軟件股短炒 中字股實力談 - 【尋找黑馬】港股浮沉受制美債息 熱錢流竄密收軟件股（第四版） 2022/10/21 【尋找黑馬】港股浮沉受制美債息 熱錢流竄密收軟件股（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 福耀玻璃（03606） 新能源 人民幣