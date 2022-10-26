福耀季績亮麗 玻璃量價齊升

港股昨日走勢不斷變臉，樂觀是恒生指數守15000點，國企指數守5000點，有築底迹象，不排除會出現死貓彈甚至乎大反彈。而福耀玻璃（03606）季績佳兼且昨日逆市上升，汽車玻璃市佔率第一，產品量價齊升等

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入