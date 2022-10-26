  • 23°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 01:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？

財金專欄 2022/10/26

分享：

分享：

香港下周舉行的國際金融領袖投資峰會，雲集眾多重量級的國際財金機構巨頭，港府在防疫方面，向出席者特別給予方便；有熟悉政府的政界消息表示，相關特別安排可視為先行先試，或可用作便利其他商界人士來港之參考。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
2022/10/25
二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
有政戲 - 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？
2022/10/24
主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？
有政戲 - 港8大中心哪個優先 施政報告有答案
2022/10/21
港8大中心哪個優先 施政報告有答案
有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨
2022/10/20
李家超首份功課兩大亮點 中央收貨
有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數
2022/10/19
5位特首施政報告 土地房屋各有招數
政治 疫情 香港 國際金融中心 疫苗 金融 酒店 機票 疫苗通行證

上一篇文章

商廈空置1200萬呎 推至歷史新高

下一篇文章

福耀季績亮麗 玻璃量價齊升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

熊風愈吹愈烈 恒指難估底
熊風愈吹愈烈 恒指難估底
有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
投資坐標 - 國事天下事 正確思考！
國事天下事 正確思考！
內地增長見反彈 憧憬加碼振經濟
內地增長見反彈 憧憬加碼振經濟
專家樓論 - 被股市拖累的樓市
被股市拖累的樓市
選股情報 - 備戰‧備慌‧備錢銀
備戰‧備慌‧備錢銀