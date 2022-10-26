港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？

香港下周舉行的國際金融領袖投資峰會，雲集眾多重量級的國際財金機構巨頭，港府在防疫方面，向出席者特別給予方便；有熟悉政府的政界消息表示，相關特別安排可視為先行先試，或可用作便利其他商界人士來港之參考。

可

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入