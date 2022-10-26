港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 財金專欄 2022/10/26 分享： 分享： 香港下周舉行的國際金融領袖投資峰會，雲集眾多重量級的國際財金機構巨頭，港府在防疫方面，向出席者特別給予方便；有熟悉政府的政界消息表示，相關特別安排可視為先行先試，或可用作便利其他商界人士來港之參考。 可 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 2022/10/25 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 有政戲 - 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 2022/10/24 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 有政戲 - 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 2022/10/21 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 2022/10/20 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 2022/10/19 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 政治 疫情 香港 國際金融中心 疫苗 金融 酒店 機票 疫苗通行證