「新國企」現身 勢當紅走俏

中共二十大是中國政治重要轉折點，也是中國經濟的重要轉折點。在處於轉折關頭的經濟領域，產業發展仍會是聚焦主綫，其中，已經現身的和將要現身的一批「新國企」，將會當紅走俏。

所謂「新國企」，是指透過戰略重組、

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