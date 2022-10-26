「新國企」現身 勢當紅走俏 財金專欄 2022/10/26 分享： 分享： 中共二十大是中國政治重要轉折點，也是中國經濟的重要轉折點。在處於轉折關頭的經濟領域，產業發展仍會是聚焦主綫，其中，已經現身的和將要現身的一批「新國企」，將會當紅走俏。 所謂「新國企」，是指透過戰略重組、 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 2022/10/25 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 國情知聞 - 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 2022/10/24 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 國情知聞 - 二十大提人才戰略 帶來新商機 2022/10/22 二十大提人才戰略 帶來新商機 國情知聞 - 「財富積累」 如何規範惹議 2022/10/21 「財富積累」 如何規範惹議 國情知聞 - 二十大話外音 「人幣保衞戰」 2022/10/20 二十大話外音 「人幣保衞戰」 經濟 中國 貿易 商品 新能源 碳中和 國防 湖北省 湖南省 國資委