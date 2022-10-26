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「新國企」現身 勢當紅走俏

財金專欄 2022/10/26

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中共二十大是中國政治重要轉折點，也是中國經濟的重要轉折點。在處於轉折關頭的經濟領域，產業發展仍會是聚焦主綫，其中，已經現身的和將要現身的一批「新國企」，將會當紅走俏。

所謂「新國企」，是指透過戰略重組、

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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