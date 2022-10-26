有勝算而不去馬 約翰遜知所進退

回看英國今年兩度換首相的過程，確實稱得上是好戲連場。卓慧思以破紀錄速度下台，執政45日便告辭職；接着剛被迫宮下台的約翰遜，在最後關頭才宣布不去馬，造就卓慧思手下敗將辛偉誠的相位失而復得。

醜聞纏身下台

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入