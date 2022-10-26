有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 財金專欄 2022/10/26 分享： 分享： 回看英國今年兩度換首相的過程，確實稱得上是好戲連場。卓慧思以破紀錄速度下台，執政45日便告辭職；接着剛被迫宮下台的約翰遜，在最後關頭才宣布不去馬，造就卓慧思手下敗將辛偉誠的相位失而復得。 醜聞纏身下台 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/25 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 國金札記 - 英加減稅非重點 市場看財政紀律 2022/10/25 英加減稅非重點 市場看財政紀律 英加減稅非重點 市場看財政紀律 2022/10/24 英加減稅非重點 市場看財政紀律 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 2022/10/24 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 國金札記 - 卓慧思輸給生菜？ 全因高估政治能量 2022/10/24 卓慧思輸給生菜？ 全因高估政治能量 政治 英國 約翰遜 選舉 脫歐 卓慧思 醜聞 英國國會 下台 辛偉誠