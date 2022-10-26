東岳高端新材料擴產150%! 財金專欄 02:30 2022/10/26 分享： 分享： 美歐股市早一晚持續反彈，中港股市在大跌之後周二亦見有趁低吸納。內地上證指數收市僅微跌一點，恒指尾市在升跌之間爭持下，跌十五點收市，暫時守住一萬五千點關口。黃昏後，歐股曾略見回吐，四十二歲的辛偉誠正式出 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 國事天下事 正確思考！ 2022/10/25 國事天下事 正確思考！ 投資坐標 - 「盈利王」股東12月收超高息！ 2022/10/21 「盈利王」股東12月收超高息！ 投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金! 2022/10/19 跟保險巨企買房託基金! 投資坐標 - 國運興隆揀持好股! 2022/10/18 國運興隆揀持好股! 投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」? 2022/10/14 美股為何即市玩「笨豬跳」? 東岳集團（00189） 鷹美(國際)（02368） 福田實業（00420） 鴻興印刷（00450） 樂聲電子（00213） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 港股 美股 滙豐控股（00005）