東岳高端新材料擴產150%!

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財金專欄 02:30 2022/10/26

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美歐股市早一晚持續反彈，中港股市在大跌之後周二亦見有趁低吸納。內地上證指數收市僅微跌一點，恒指尾市在升跌之間爭持下，跌十五點收市，暫時守住一萬五千點關口。黃昏後，歐股曾略見回吐，四十二歲的辛偉誠正式出

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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