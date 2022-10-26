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美國通脹居高不下 要看懂兩大指標（第二版）

研究報告 17:47 2022/10/26

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美國通脹未有拐點，9月CPI按月比略放緩，惟核心CPI按月漲6.6%，創下40年來新高，影響未來美國聯儲局貨幣政策取態。國泰君安卻認為，市場的焦慮情緒不會因未來幾個月總體通脹緩和而緩解。

美國通脹高企成因（見下圖）：
-美國房租
-醫癢
-勞動力成本，使服務業通脹持續高企。

    點擊圖片放大
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由於美聯儲關注核心通脹，尤其是核心PCE平減指數，並旨在將中期通脹率（核心PCE平減指數）恢復到2%。國泰君安認為，除非核心通脹顯著下降，否則美聯儲仍將維持緊縮的貨幣政策。

另一方面，即使短期內核心PCE平減指數有所改善，美聯儲也通常需要數個季度的時間，來觀望以決定是否采取進一步措施。現階段，該行仍建議市場對美國貨幣政策前景維持謹慎態度，並考慮債券收益率存在的上行傾向。

不過，其實衡量通脹指標有很多種，包括名義CPI通脹率和核心PCE平減指數，究竟這兩大指數有何不同？……

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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