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內地GDP靠甚麼？券商點出第4季增長一關鍵

研究報告 14:45 2022/10/26

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從9月的地產投資、出口等經濟數據來看，內地經濟仍然面臨下行壓力，今年第4季的增長可以依靠甚麼來支撐？信達證券認為，關鍵在於各項增量政策要以高完成度落實。

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信達證券表示，面消費中樞上移但絕對水平不高、地產市場持續下行，及出口增速大機率回落的局面，第4季可能只有借助各項增量政策的高完成度落地，才可能達至高於第3季的經濟增速。

信達證券預計，第4季有望實現4%至4.5%的增長，具體多高，要看實際落地。如果第4季是4.3%左右，那麽全年將在3.3%左右，即比前第3季增加約0.3個百分點。

基於各項增量政策高完成度的需要，第4季投資的重點板塊可以

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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