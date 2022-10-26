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儲局何時停加息？看4大指標

研究報告 16:42 2022/10/26

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美國的通脹高企不下，分析預期美國聯儲局短期加息勢持續。市場關注儲局加息步伐何時暫緩，從利率期貨反映，最快要到明年1月，儲局才有機暫停加息。

財通證券分析指，對於今次美國加息周期何時進入尾聲，海外投資者對於加息路徑的理解出現兩點變化，一是傾向於11、12月份可能連續第四、五次加息0.75厘；二是認為年底美國基準利率達到4.75厘後，今次加息周期可能結束，關於12月份儲局是否為最後一次加息的討論市場正熱議。

今次儲局加息周期始於今年3月份，其後加息幅度明顯加快，由6月起已連續3次加息0.75厘，加息市場預期未來兩次都有機會每次加息0.75厘。

財通證券認為對比歷史6輪的儲局加息，本輪的特點是「急」。前6次加息周期普遍持續約19個月，加息幅度平均約3厘，而本輪美聯儲在短短6個多月時間內加息3厘，若將11、12 月加息預期納入，則是在9個月內加息4.25厘，上次類似加息幅度是2004至2006年，但彼時次貸危機前夕的加息周期歷時整整24個月。

本次加息周期如此之「急」，主要是因為去年11月儲局誤判通脹是「暫時性」的，導致加息週期可能晚啟動將近6個月。加息對於經濟的影響需要時間發酵，經濟冷卻、就業回落、通脹下行都需要等待，本輪加息週期幅度可能夠了，但持續時間不夠，明年一季度前後或許是更好的觀察時點。

從以往加息周期的趨勢，財通證券認為，何時結束加息，要看景氣、就業、工資、通脹4項指標。按當前的走勢，項指標中景氣指標回落，但以就業、工資、核心PCE為代表的「工資-通脹」指標粘性較強，預計緩和需等到明年1月。綜合分析預測未來儲局加息路徑：11、12、1月依次加息0.75厘、0.75厘、0.25厘，最終加至5%厘。

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撰文 : 錢家鋒

經濟數據表現 就業 經濟 就業人數 加息 美國 PMI

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