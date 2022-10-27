從資金面看港股反彈能否持續

早前港股一度跌穿15000點大關，之後可以說彈少跌多，到底什麼原因令港股彈不上呢？後續資金又應該如何部署？今日這篇文章引述中金近日對港股的研究報告與大家探討一下。

中金研究港股資金面發現，港股現在面臨三重壓力，一是美聯儲緊縮影響流動性、二是中國增長影響盈利預期，三是地緣局勢影響風險偏好。

整體來看，南下資金依然繼續穩步流入，但7月以來主動型基金流出則有所加速。（點擊下圖看詳細圖表）

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中金認為，此輪資金流出可能受美聯儲激進加息和部分基金削減配置影響。

流出規模不及2018年

但對比歷史看，此輪資金流出規模不及2018-2019年。EPFR數據顯示，2000年以來，中國市場經歷了4輪海外主動型基金的流出階段，分別為：

1）2007-2009年金融危機（流出123.5億美元）、

2）2011-2013年歐債危機（69.9億美元）、

3）2013-2017年美聯儲緊縮和中國股市波動（368.6億美元），

4）2018-2019年貿易摩擦（161.7億美元）。

本輪自2021年8月高點以來海外主動基金累計流出109.8億美元，無論規模還是持續時間都弱於2018-2019年或2013-2017年。同時，在控制股價對資金流的影響下，中金測算流出規模不及2020-2021年期間流入規模的一半。另外從持股和籌碼看，中金滙總主要機構投資者的季度持倉情況發現，三季度海外機構持倉比例有所下降、而中資機構比例提升。

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若外資主動基金降低基準中的配置比例，可能帶來多少流出壓力？中金假設，如果有10%的跟蹤新興市場的投資機構將業績基準改為新興除中國，以當前28%的配置比例測算，可能會帶來224億美元的資金流出壓力，相當於2021年高點以來流出規模的兩倍，基本將回吐2020年以來的流入規模。因此在這一悲觀假設下，將可能給市場帶來壓力。

不過中金指，慶幸的是，港股市場已經具備幾項優勢，例如當前市場估值已經處於歷史低位，加上國內寬松政策下南向資金的持續流入，意味著海外中資股可能展現出更強的韌性。如果內外部環境有所改善，港股市場未來反彈力度有望更大。

但最重要的轉機仍要看美國聯儲局的利率政策，中金指，若美聯儲在年底緩和加息步伐的話，港股壓力有望紓緩。後續就要更多正面催化劑的出現，如大規模穩增長政策加碼以及部分風險的緩解，這些可能會緩解外資流出壓力和市場風險重新定價。

中金認為，港股短期可能維持震蕩格局，但或處於底部區域。配置思路上......

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