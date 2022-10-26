全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷

俄烏戰爭毫無平息迹象，血海深仇愈結愈深，歐洲今年冬天失去俄羅斯天然氣已成定局，歐洲今冬能源狀況一直備受關注。過去談起相關狀況，論調都頗為悲觀，恍惚歐洲將陷入最黑暗時期。可是，隨着北半球漸漸進入冬季時分，情況或許沒當初想像中那麼差。

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上天似乎站在歐盟一方，現時已是10月下旬，正常情況下，歐洲應該已感受到明顯寒意，開始需要暖氣，惟倫敦、法蘭克福、馬德里等主要歐洲城市，昨日最高氣溫仍可達攝氏20度，相當溫暖舒適。

造成溫暖氣候的元兇，是拉妮娜現象，該現象下，太平洋的海水溫度會出現異常，最終導致歐洲冬天改吹溫暖濕潤的西風，導致冬天比正常暖，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測顯示，歐洲極大機會出現暖和冬天。

若世界和平，無風無浪，反常暖和的天氣當然不是好事，代表全球暖化問題急速惡化，勢有環保團體高調表達憂慮，但現在歐洲正值能源荒，冬天不夠天然氣取暖，連續第3年出現拉妮娜現象，反成大好消息，因為有助降低天然氣消耗。

另一方面，歐盟也不是全無準備，今夏用盡全力建立儲備取得一定成效。據統計，俄羅斯今年對歐天然氣供應，較開戰前的預測數字少了800億立方米，而歐洲作出了針對性的應對，入口額外500億立方米液化天然氣（LNG），並將需求壓低600億立方米，結果歐洲天然氣供應比去年水平還多，成功建立龐大儲備。

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歐洲的天然氣儲存措施大部分設在德國、意大利、法國、荷蘭和奧地利，五國的儲存能力佔歐盟3分之2，而歐盟已下令27成員國全力集氣，沒有設施的也要利用他國的儲存設備，存起年消耗量的15%，如今德國庫總達容量的92%，法國則是97%，意大利也有91%。

除非今年冬天異常寒冷（拉妮娜現象關係，出現機會不高），歐洲整體情況相信不至太差。這解釋為何歐洲天然氣價格明顯回落， 荷蘭TTF的天然氣現貨價格本周曾跌穿100歐元/兆瓦時（MWh）關，是6月中以來首次，並較8月份高峰期的逾300歐元/兆瓦時大幅下降。

不過，歐洲今個冬天能源方面也不會完全無風無浪，始終天氣儲存設施的設計，並非用來應對俄羅斯長期中斷供應的情況，而且供氣量也有限制，深冬個別特別寒冷的日子，用氣量驟升便難免出現不穩；此外，中國由於實行動態清零，令需求被壓低，但也不能完全排除防疫措施出現微調，令環球整體天然氣需求出現變化。

最嚴峻時刻或許明年冬天才出現，歐洲經歷今個冬天後，天然氣庫見底乾塘，儲備降至極低水平，建立儲備的行動明年再來一次，難度會更高。當然，明年冬天太遙遠，歐美仍有時間向俄烏施壓，樂觀地看，若能促使雙方達成停戰協議，歐洲地緣政局好轉，問題便迎刃而解。

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