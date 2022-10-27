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內險季績期至 三角度測盈利

研究報告 08:00 2022/10/27

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內險股業績期至，中國平安 （02318） 已於10月26日公布，而27日則輪到中國人壽 （02628） 、中國人保 （01339） 及中國財險 （02328） 。從行業數據來看，今年板塊以財險業務為增長主要動力，壽險業務則要靜待2023年開門紅的表現才能迎來強勢復甦。

在季績公布前，內險股已公布9月的保費收入表現。表一可見受到疫情蔓延和行業下行期的疊加影響，各企壽險保費收入的增長表現仍然較弱。里昂指，即使封控解除，居民購買力需要一段時間才能恢復，壽險公司在周期後期才能受惠。

不過野村提到，單計9月的話，6企平均壽險保費收入按年增0%，終止跌勢。該行指，除去年同期的低基數效應外，內地的「動態清零」政策催生居民更多儲蓄型產品的需求，也是壽險業務相對復甦的主因。

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內險股的財險業務則明顯表現較佳，不少險企可在第三季錄得雙位數增長。除了因應早前車市熱銷令汽車保險增加外，責任險、保證保險、意外傷害保險、企財險等非車險業務自低基數復甦，也是財險業務做好的原因。

相對壽險被疫情拖累銷售表現，財險反而受惠於現時的防疫政策。「動態清零」減少了內地居民出行頻率，少出街自然少意外，令車險、意外險等產品賠付率下降。作為參考，中國財險作為內地新能源車車險的最大保險商，率先發盈喜，預計1至9月淨利潤按年增加約25%到30%。

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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