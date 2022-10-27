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瑞銀：防疫政策兩會前不調整

財金專欄 2022/10/27

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防疫形勢再度緊張，令內地消費增速走弱幅度超預期，瑞銀展望明年3月前不調整防疫，預計在明年3月份，全國兩會召開之前，現行的動態清零防疫政策不會明顯調整，故一切也要等兩會後定奪。

9月公布的經濟數據表現不一

...

撰文 : 汪濤博士 瑞銀亞洲經濟研究主管
首席中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

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