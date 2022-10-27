瑞銀：防疫政策兩會前不調整 財金專欄 2022/10/27 分享： 分享： 防疫形勢再度緊張，令內地消費增速走弱幅度超預期，瑞銀展望明年3月前不調整防疫，預計在明年3月份，全國兩會召開之前，現行的動態清零防疫政策不會明顯調整，故一切也要等兩會後定奪。 9月公布的經濟數據表現不一 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 汪濤博士 瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 霸菱：新興市場債劵具投資機會 2022/10/25 霸菱：新興市場債劵具投資機會 富達國際：投資ESG 評級要看懂 2022/10/21 富達國際：投資ESG 評級要看懂 PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 2022/10/20 PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 2022/10/19 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 2022/10/18 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 中國 經濟 新冠肺炎疫情 銀行 人民幣 GDP 經濟數據表現 汪濤 瑞銀