中國建築看好 基建加快上馬

恒生指數結束五連跌走勢，但連續三日放量守住萬五，國企指數亦守5000點，不排除反彈浪即將開始，而炒股不炒市策略下，盈利穩定增長的中資股始終有賣點，中國建築（03311）食正國策和港策，未來盈利增長有保

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