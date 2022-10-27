  • 23°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國建築看好 基建加快上馬

財金專欄 2022/10/27

分享：

分享：

恒生指數結束五連跌走勢，但連續三日放量守住萬五，國企指數亦守5000點，不排除反彈浪即將開始，而炒股不炒市策略下，盈利穩定增長的中資股始終有賣點，中國建築（03311）食正國策和港策，未來盈利增長有保

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版）
2022/10/26
今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版）
中字股實力談 - 福耀季績亮麗 玻璃量價齊升
2022/10/26
福耀季績亮麗 玻璃量價齊升
中字股實力談 - 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版）
2022/10/25
港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版）
中字股實力談 - 長汽季績佳 候回調吸納
2022/10/25
長汽季績佳 候回調吸納
中字股實力談 - 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版）
2022/10/24
【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版）
港股 投資策略 投資推介 個股分析 中國建築（03311） 板塊 建築相關股 施政報告 人民幣

上一篇文章

京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告

下一篇文章

中生續反彈 升越50天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？
港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？
英倫政經爛攤 新揆舉步維艱
英倫政經爛攤 新揆舉步維艱
國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏
「新國企」現身 勢當紅走俏
投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%!
東岳高端新材料擴產150%!
有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
選股情報 - 未來五年中國這樣幹
未來五年中國這樣幹