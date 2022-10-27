中國建築看好 基建加快上馬 財金專欄 2022/10/27 分享： 分享： 恒生指數結束五連跌走勢，但連續三日放量守住萬五，國企指數亦守5000點，不排除反彈浪即將開始，而炒股不炒市策略下，盈利穩定增長的中資股始終有賣點，中國建築（03311）食正國策和港策，未來盈利增長有保 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版） 2022/10/26 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版） 中字股實力談 - 福耀季績亮麗 玻璃量價齊升 2022/10/26 福耀季績亮麗 玻璃量價齊升 中字股實力談 - 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版） 2022/10/25 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版） 中字股實力談 - 長汽季績佳 候回調吸納 2022/10/25 長汽季績佳 候回調吸納 中字股實力談 - 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版） 2022/10/24 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版） 港股 投資策略 投資推介 個股分析 中國建築（03311） 板塊 建築相關股 施政報告 人民幣