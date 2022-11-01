本地9月零售額按年升0.2% 食品類跌抵銷兩類貨品升幅（第二版）

香港政府統計處剛公布，今年9月本地零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，按年微升0.2%（點擊圖片放大）；而今年首九個月合計零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌1.3%，較首八個月合計跌幅1.5%有所收窄。政府發言人在新聞稿中表示，第三季合計，零售業總銷貨價值按年進一步上升1.3%。

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若按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年9月與去年9月比較，升幅最大為電器及其他未分類耐用消費品，其銷貨價值按年升約14%（點擊圖片放大）；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值升8.4%。

反觀過去大部分時間穩步增長的食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外） 類零售貨品，卻意外按年大跌9.5%（點擊圖片放大），抵銷上述類零售貨品按年增幅的利好作用。政府發言人在新聞稿中表示，受惠於電器及其他耐用消費品的銷售明顯上升，零售業總銷貨價值在九月回復輕微按年增長。惟新聞稿內未有解釋食品類零售額大跌原因。

不過，若對照去年月曆，去年9月中秋節與十一黃金周長假期頗接近，加上當時未爆發第五波疫情，而第四波疫情在去年3月尾已漸見回落，因此料去年在中秋加國慶長假期的節日慶祝氣氛較今年濃厚的前提下，令今年9月食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外） 類零售額意外下滑。

藍籌金飾珠寶股周大福分析詳見：【下一頁】

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【第一版刊於10月31日 00：06】

香港逐步放鬆防疫措施，而全球多個國家也恢復通關，加上港府今年加碼推出「電子消費券」，香港零售銷售數據雖未見持續回升，但已擺脫漫長跌。再者，本地珠寶金飾龍頭兼藍籌股周大福 （01929） ，早前公布的7至9月經營數據有驚喜，還有國際物業顧問機構公布的資料，均顯示商舖相關活動有轉回活躍情況。

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中外形勢分析，詳見：【下一頁】

角度1：4月零售數據已擺脫長跌格局

當然，本地零售業最壞時刻已過，只是情況未有再轉壞，不等於本地零售業可以立即大幅回升。不過，回顧過去幾個月的本地零售銷售，4月時因港府在今年加碼推出「電子消費券」開始派到市民手上，刺激當月零售銷售出乎市場預期地按年大增11.7%（點擊圖片放大），尤其是2021年同期已是第四波疫情尾情，基數不低（點擊圖片放大）。

其後的零售銷售大致上是窄幅升跌，但總算擺脫之前的大幅下滑勢頭，由此看來，待港府有刺激措施、政策配合等因素，市民消費仍有被激活的機會，尤其是在未來數月，因按年比較時有第五波疫情的低基數效應，亦有助本地零售出現按年增長。

角度2：周大福7至9月經營數據有驚喜

除了零售數據本身已回穩，業務遍及內地及香港的本地歷史悠久的藍籌金飾珠寶股周大福 （01929） ，在早前公布的今年7至9月經營數據有驚喜（點擊圖片放大），尤其是香港在9月底才作放寬入境限制，而內地更是處於嚴格防疫措施之中，周大福仍然能夠在上述期內的同店銷售出現拐點回升，顯示被抑壓住的潛在零售復甦動力不容輕視。

更多關於周大福分析，詳見：【業務】【估值】

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角度3：商舖市場有復甦苖頭

據國際商業房地產服務機構高力早前發表的《2022第三季房地產市場報告》顯示，期內大額物業交易按年及按季均見回升，當中主要由於憧憬受惠恢復通關的寫字樓交易急增（點擊圖片放大），以及商舖交易跌幅較首三季明顯收窄。高力報告又顯示，上述交易主要來自海外，並且以房地產相關投資基金為主（點擊圖片放大）。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示：「我們預計，隨着隔離措施逐步放寬，商舖資產對投資者更具吸引力，民生商場可以提供穩定的收入來源，而當邊境重開時，核心區的一綫街舖則會有強勁的升值潛力。。除非出現更多逆向因素，並視乎部分主要寫字樓及商舖交易能否完成，否則高力預測 2022 年的整體成交量按年增長 15%。」

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事實上，寫字樓市場在今年第三季淨吸納量，也意外地大幅回升（點擊圖片放大），並回升至疫情前水平，進一步引證市場對香港商業物業市場復甦的信心。高力國際關於香港寫字樓市場的分析，詳見：【下一頁】

另一國際房地產服務和投資管理公司仲量聯行早前報告也顯示......

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