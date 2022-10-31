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3角度顯示本地零售最壞時刻已過

研究報告 00:06 2022/10/31

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香港逐步放鬆防疫措施，而全球多個國家也恢復通關，加上港府今年加碼推出「電子消費券」，香港零售銷售數據雖未見持續回升，但已擺脫漫長跌。再者，本地珠寶金飾龍頭兼藍籌股周大福 （01929） ，早前公布的7至9月經營數據有驚喜，還有國際物業顧問機構公布的資料，均顯示商舖相關活動有轉回活躍情況。

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專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法【下一頁

中外形勢分析，詳見：【下一頁

角度1：4月零售數據已擺脫長跌格局

當然，本地零售業最壞時刻已過，只是情況未有再轉壞，不等於本地零售業可以立即大幅回升。不過，回顧過去幾個月的本地零售銷售，4月時因港府在今年加碼推出「電子消費券」開始派到市民手上，刺激當月零售銷售出乎市場預期地按年大增11.7%（點擊圖片放大），尤其是2021年同期已是第四波疫情尾情，基數不低（點擊圖片放大）

其後的零售銷售大致上是窄幅升跌，但總算擺脫之前的大幅下滑勢頭，由此看來，待港府有刺激措施、政策配合等因素，市民消費仍有被激活的機會，尤其是在未來數月，因按年比較時有第五波疫情的低基數效應，亦有助本地零售出現按年增長。

角度2：周大福7至9月經營數據有驚喜

除了零售數據本身已回穩，業務遍及內地及香港的本地歷史悠久的藍籌金飾珠寶股周大福 （01929） ，在早前公布的今年7至9月經營數據有驚喜（點擊圖片放大），尤其是香港在9月底才作放寬入境限制，而內地更是處於嚴格防疫措施之中，周大福仍然能夠在上述期內的同店銷售出現拐點回升，顯示被抑壓住的潛在零售復甦動力不容輕視。

更多關於周大福分析，詳見：【業務】【估值

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角度3：商舖市場有復甦苖頭

據國際商業房地產服務機構高力早前發表的《2022第三季房地產市場報告》顯示，期內大額物業交易按年及按季均見回升，當中主要由於憧憬受惠恢復通關的寫字樓交易急增（點擊圖片放大），以及商舖交易跌幅較首三季明顯收窄。高力報告又顯示，上述交易主要來自海外，並且以房地產相關投資基金為主（點擊圖片放大）

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示：「我們預計，隨着隔離措施逐步放寬，商舖資產對投資者更具吸引力，民生商場可以提供穩定的收入來源，而當邊境重開時，核心區的一綫街舖則會有強勁的升值潛力。。除非出現更多逆向因素，並視乎部分主要寫字樓及商舖交易能否完成，否則高力預測 2022 年的整體成交量按年增長 15%。」

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事實上，寫字樓市場在今年第三季淨吸納量，也意外地大幅回升（點擊圖片放大），並回升至疫情前水平，進一步引證市場對香港商業物業市場復甦的信心。高力國際關於香港寫字樓市場的分析，詳見：【下一頁

另一國際房地產服務和投資管理公司仲量聯行早前報告也顯示......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 關鍵數據

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