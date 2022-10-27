京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告

中共二十大閉幕，勾勒出中央未來現代化發展藍圖，又有未來5年重點工作部署，以及2035年戰略目標。據知北京將安排重量級宣講團，向香港各界講解報告內容。但消息人士表示，宣講團赴港或以視像形式舉行，要視乎疫

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