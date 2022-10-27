京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 財金專欄 2022/10/27 分享： 分享： 中共二十大閉幕，勾勒出中央未來現代化發展藍圖，又有未來5年重點工作部署，以及2035年戰略目標。據知北京將安排重量級宣講團，向香港各界講解報告內容。但消息人士表示，宣講團赴港或以視像形式舉行，要視乎疫 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 2022/10/26 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 2022/10/25 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 有政戲 - 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 2022/10/24 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 有政戲 - 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 2022/10/21 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 2022/10/20 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 中國 香港 政治 北京 立法會 李家超 觀塘 中聯辦 商會 九龍城