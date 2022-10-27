經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？

二十大閉幕後的新一屆領導集體亮相，除了總書記習近平歷史性連任，外界也將很多關注點投向了在他身後出現的現任上海市委書記李強。作為新的二號人物，他很可能在明年兩會接替李克強成為新總理。

李克強有着鮮明的學術

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