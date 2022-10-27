  • 23°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？

財金專欄 2022/10/27

分享：

分享：

二十大閉幕後的新一屆領導集體亮相，除了總書記習近平歷史性連任，外界也將很多關注點投向了在他身後出現的現任上海市委書記李強。作為新的二號人物，他很可能在明年兩會接替李克強成為新總理。

李克強有着鮮明的學術

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏
2022/10/26
「新國企」現身 勢當紅走俏
國情知聞 - 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表
2022/10/25
「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表
國情知聞 - 金融界熱議 外放人馬「回流」本業
2022/10/24
金融界熱議 外放人馬「回流」本業
國情知聞 - 二十大提人才戰略 帶來新商機
2022/10/22
二十大提人才戰略 帶來新商機
國情知聞 - 「財富積累」 如何規範惹議
2022/10/21
「財富積累」 如何規範惹議
中國 經濟 貿易 上海 外資 中國市場 李強

上一篇文章

歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒

下一篇文章

跌穿數字關口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英倫政經爛攤 新揆舉步維艱
英倫政經爛攤 新揆舉步維艱
有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？
港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？
投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%!
東岳高端新材料擴產150%!
有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏
「新國企」現身 勢當紅走俏
選股情報 - 未來五年中國這樣幹
未來五年中國這樣幹