經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 財金專欄 2022/10/27 分享： 分享： 二十大閉幕後的新一屆領導集體亮相，除了總書記習近平歷史性連任，外界也將很多關注點投向了在他身後出現的現任上海市委書記李強。作為新的二號人物，他很可能在明年兩會接替李克強成為新總理。 李克強有着鮮明的學術 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏 2022/10/26 「新國企」現身 勢當紅走俏 國情知聞 - 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 2022/10/25 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 國情知聞 - 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 2022/10/24 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 國情知聞 - 二十大提人才戰略 帶來新商機 2022/10/22 二十大提人才戰略 帶來新商機 國情知聞 - 「財富積累」 如何規範惹議 2022/10/21 「財富積累」 如何規範惹議 中國 經濟 貿易 上海 外資 中國市場 李強