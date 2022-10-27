歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒 財金專欄 2022/10/27 分享： 分享： 俄烏戰爭毫無平息迹象，血海深仇愈結愈深，歐洲今年冬天失去俄羅斯天然氣已成定局，今冬能源狀況一直備受關注。過去談起相關狀況，論調都頗為悲觀，恍惚歐洲將陷入最黑暗時期。 可是，隨着北半球漸漸進入冬季時分，情 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 國金札記 - 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/26 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/25 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 國金札記 - 英加減稅非重點 市場看財政紀律 2022/10/25 英加減稅非重點 市場看財政紀律 英加減稅非重點 市場看財政紀律 2022/10/24 英加減稅非重點 市場看財政紀律 歐洲 俄羅斯 歐盟 德國 法國 意大利 天然氣 荷蘭 奧地利 馬德里