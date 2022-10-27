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歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒

財金專欄 2022/10/27

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俄烏戰爭毫無平息迹象，血海深仇愈結愈深，歐洲今年冬天失去俄羅斯天然氣已成定局，今冬能源狀況一直備受關注。過去談起相關狀況，論調都頗為悲觀，恍惚歐洲將陷入最黑暗時期。

可是，隨着北半球漸漸進入冬季時分，情

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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