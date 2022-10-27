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電子煙股逆市跑出 一文解構背後邏輯

研究報告 13:32 2022/10/27

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電子煙代工廠思摩爾 （06969） 於10月27日早市大升3成，電子煙相關股同樣股價利好。最主要原因是中國發出公告宣布將向電子煙收稅，外界視之為內地會將電子煙視為合法商品，看好有關行業前景。

專訪瑞信邵志銘：配置收息股 恒指明年目標僅萬七點【下一頁

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內地財政部、海關總署、稅務總局於10月25日發布《關於對電子煙徵收消費稅的公告》，宣布向電子煙徵稅，其中生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%，新例自11月1日起執行。

電子煙的規管問題一直為人詬病，在2022年5月起，中國便實施了《電子煙管理辦法》，明確監管對象，並且禁售水果口味電子煙。

將於11月1日執行的新例，外界視為內地正式認可電子煙為合法商品，令一眾電子煙相關股走強。

香港方面，在2022年4月開始便全面禁止電子煙、加熱煙等另類煙產品入口或在香港銷售。不過，10月中有本地傳媒引述消息指，政府正考慮修訂法例，今年底起容許電子煙及其他加熱煙產品透過陸路及海路作轉口貿易，以刺激經濟增長，每年或產生數以十億計收益。

龍頭股受惠

行業受到規管，加上未來要徵稅，如果小型、蚊型公司無法支撐，市場資源就會流向龍頭企業、上市公司等等。港股的電子煙龍頭股思摩爾正好可以受惠。另外，電子煙概念股可留意比亞迪電子 （00285） ；電子煙或煙草貿易股可留意中國波頓 （03318） 、華寶國際 （00336）

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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