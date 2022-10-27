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中國現代化機遇 一文看清機械裝備股最新動態

研究報告 14:32 2022/10/27

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二十大報告說出一個重要理念&mdash；「中國式現代化」，筆者認為要先了解概念，方可了解中國未來發展方針。中國現代化是社會主義現代化建設被融入經濟、政治、文化、社會、生態等國家治理體系，而中國共產黨根據發展水平不斷調整，以實踐理念。

談及中國現代化的機遇，工業升級不可或缺，本文將會介紹工程機械設備最新動態，其中股份，包括中聯重科 （01157） 、濰柴動力 （02338） 、中國龍工 （03339） 、中國重汽 （03808） 、三一國際 （00631）

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最近行業焦點落在中聯重科（深：000157）以5億元人民幣新能源開發新公司。事實上，集團在新能源領域的布局早有跡可循，在成立新公司前已累計發布了50多款新能源產品。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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