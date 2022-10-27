近期股票市場大幅波動，除進一步觸發小業主持貨信心轉弱，買家對後市睇法似乎亦變得更悲觀，買家還價幅度較先前更深，另一現象是二手市場在1個月多月乍現多宗撻訂個案，似乎令後市更雪上加霜。

股市大跌無疑不利樓市走勢，其一會觸發財富蒸發，令買家入市更手緊，以致還價幅度或更深，窒礙交投氣氛。另一方面，如近日入市的買家，若然從股市中損手，尤其涉及借入孖展入市的買家，其將面臨巨大財務壓力，不排除有個別更需要撻訂救股。

事實上，近期股市急瀉，無獨有偶二手市場在1個月間乍現4宗撻訂個案，宗數遍布九龍與新界，涉及東涌藍天海岸、同區昇薈，以及沙田中心和大角咀君匯港多個屋苑，該批買家撻訂前的原成交價為430萬至1,230萬元，有機會涉及上車及換樓客。

若參考一般二手住宅臨約訂金為樓價3%計算，上述買家損失訂金有機會約13萬至37萬元，而業主殺訂後有本錢將單位壓低於原有售價出售，變相對其他單位業主造成壓力。惟現階段二手市場撻訂個案仍佔較少數，相信未足以大幅拖累樓市下調幅度，但長遠而言，在息口上升、經濟不明朗，以及股市疲弱等夾雜下，二手撻訂潮會否持續出現，則是值得關注。

記者︰ 鄭達偉



▲ 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？