法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 財金專欄 2022/10/28 分享： 分享： 半導體被譽為新一代的「黑金」，使其成為美國處處針對中國的對象。法國外貿銀行將美國2022年10月份推出的晶片禁令與之前的措施進行比較，並分析對亞洲和全球經濟及行業可能帶來的影響。 美國和中國之間的針鋒相 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero） 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀：防疫政策兩會前不調整 2022/10/27 瑞銀：防疫政策兩會前不調整 霸菱：新興市場債劵具投資機會 2022/10/25 霸菱：新興市場債劵具投資機會 富達國際：投資ESG 評級要看懂 2022/10/21 富達國際：投資ESG 評級要看懂 PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 2022/10/20 PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 2022/10/19 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 中國 經濟 美國 美元 政治 通脹 特朗普 拜登 科技行業 貿易戰