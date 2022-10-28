法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入

半導體被譽為新一代的「黑金」，使其成為美國處處針對中國的對象。法國外貿銀行將美國2022年10月份推出的晶片禁令與之前的措施進行比較，並分析對亞洲和全球經濟及行業可能帶來的影響。

美國和中國之間的針鋒相

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