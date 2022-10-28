中興季績佳 業務有亮點

港股昨日走勢又虎頭蛇尾，筆者認為未來一周如放量上升，會有大規模反彈，惟大市在築底期間，維持炒股不炒市策略，季度業績佳股份仍然有留意價值，中興通訊（00763）第三季盈利增長27%，第二曲綫業務是推手，

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