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中興季績佳 業務有亮點

財金專欄 2022/10/28

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港股昨日走勢又虎頭蛇尾，筆者認為未來一周如放量上升，會有大規模反彈，惟大市在築底期間，維持炒股不炒市策略，季度業績佳股份仍然有留意價值，中興通訊（00763）第三季盈利增長27%，第二曲綫業務是推手，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 5G 中興通訊（00763） 中國移動（00941） 新能源 人民幣

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