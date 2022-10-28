中興季績佳 業務有亮點 財金專欄 2022/10/28 分享： 分享： 港股昨日走勢又虎頭蛇尾，筆者認為未來一周如放量上升，會有大規模反彈，惟大市在築底期間，維持炒股不炒市策略，季度業績佳股份仍然有留意價值，中興通訊（00763）第三季盈利增長27%，第二曲綫業務是推手， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【阿爺出手】港股虎頭蛇尾四日5500億 築底還是派貨？（第四版） 2022/10/27 【阿爺出手】港股虎頭蛇尾四日5500億 築底還是派貨？（第四版） 中字股實力談 - 中國建築看好 基建加快上馬 2022/10/27 中國建築看好 基建加快上馬 中字股實力談 - 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版） 2022/10/26 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版） 中字股實力談 - 福耀季績亮麗 玻璃量價齊升 2022/10/26 福耀季績亮麗 玻璃量價齊升 中字股實力談 - 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版） 2022/10/25 港股大清洗後 再來1400億成交暗湧？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 5G 中興通訊（00763） 中國移動（00941） 新能源 人民幣