金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 財金專欄 2022/10/28 分享： 分享： 財政司司長陳茂波首次疫下外訪推介香港，竟中招確診。據知與財爺同行的金管局副總裁李達志等似乎無事，已按原定行程返港。有官場中人坦言，現在外地大多數地方都已放寬防疫限制，包括不用戴口罩，港府高官外訪只能入 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 2022/10/27 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 2022/10/26 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 2022/10/25 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 有政戲 - 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 2022/10/24 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 有政戲 - 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 2022/10/21 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 香港 金融 陳茂波 財政司 黃偉綸 沙特阿拉伯 旅遊保險 歐冠昇 史美倫 李達志