金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？

財政司司長陳茂波首次疫下外訪推介香港，竟中招確診。據知與財爺同行的金管局副總裁李達志等似乎無事，已按原定行程返港。有官場中人坦言，現在外地大多數地方都已放寬防疫限制，包括不用戴口罩，港府高官外訪只能入

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