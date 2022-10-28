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二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論

財金專欄 2022/10/28

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中共二十大新一屆領導集體亮相次日，延遲公布的第三季度經濟數據揭盅，將外界注意力從政治大會拉回了經濟現實。總理李克強昨天也再召開國務院常務會議，繼續部署「穩經濟」政策。

二十大焦點雖然是政治，但外界關注大

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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中國 經濟 政治 金融 GDP 李克強

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