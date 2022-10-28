二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 財金專欄 2022/10/28 分享： 分享： 中共二十大新一屆領導集體亮相次日，延遲公布的第三季度經濟數據揭盅，將外界注意力從政治大會拉回了經濟現實。總理李克強昨天也再召開國務院常務會議，繼續部署「穩經濟」政策。 二十大焦點雖然是政治，但外界關注大 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 2022/10/27 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏 2022/10/26 「新國企」現身 勢當紅走俏 國情知聞 - 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 2022/10/25 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 國情知聞 - 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 2022/10/24 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 國情知聞 - 二十大提人才戰略 帶來新商機 2022/10/22 二十大提人才戰略 帶來新商機 中國 經濟 政治 金融 GDP 李克強