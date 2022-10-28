「三桶油」勁賺股息吸引！ 財金專欄 02:30 2022/10/28 分享： 分享： 盡管美國科技股巨企季度業績普遍遜預期令納指回落，但大型傳統經濟股業績仍佳，道指昨晚持續向好。美國宣布第三季GDP按年增長2.6%，較市場預期為大，加上機械設備製造商龍頭Caterpillar盈利增長理 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%! 2022/10/26 東岳高端新材料擴產150%! 投資坐標 - 國事天下事 正確思考！ 2022/10/25 國事天下事 正確思考！ 投資坐標 - 「盈利王」股東12月收超高息！ 2022/10/21 「盈利王」股東12月收超高息！ 投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金! 2022/10/19 跟保險巨企買房託基金! 投資坐標 - 國運興隆揀持好股! 2022/10/18 國運興隆揀持好股! 神冠控股（00829） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 股票 派息 港股 市場動向