  • 24°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 03:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「三桶油」勁賺股息吸引！

財金專欄 02:30 2022/10/28

分享：

分享：

盡管美國科技股巨企季度業績普遍遜預期令納指回落，但大型傳統經濟股業績仍佳，道指昨晚持續向好。美國宣布第三季GDP按年增長2.6%，較市場預期為大，加上機械設備製造商龍頭Caterpillar盈利增長理

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%!
2022/10/26
東岳高端新材料擴產150%!
投資坐標 - 國事天下事 正確思考！
2022/10/25
國事天下事 正確思考！
投資坐標 - 「盈利王」股東12月收超高息！
2022/10/21
「盈利王」股東12月收超高息！
投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金!
2022/10/19
跟保險巨企買房託基金!
投資坐標 - 國運興隆揀持好股!
2022/10/18
國運興隆揀持好股!
神冠控股（00829） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 股票 派息 港股 市場動向

下一篇文章

餐飲解禁利消費 漸進寬限邁復常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 跌穿數字關口
跌穿數字關口
國情知聞 - 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？
經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？
選股情報 - 美國衰退
美國衰退
有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告
京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告
國金札記 - 歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒
歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒
廢免針紙失先機 法理完備建公信
廢免針紙失先機 法理完備建公信