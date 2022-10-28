「三桶油」勁賺股息吸引！

盡管美國科技股巨企季度業績普遍遜預期令納指回落，但大型傳統經濟股業績仍佳，道指昨晚持續向好。美國宣布第三季GDP按年增長2.6%，較市場預期為大，加上機械設備製造商龍頭Caterpillar盈利增長理

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