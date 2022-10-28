銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？ 地產 13:23 2022/10/28 分享： 分享： 日前有地產代理研究報告指出，現時銀主盤存量突破200個，創13年新高，直逼2008年金融海嘯水平。驟眼睇數字好似是駭人，若細心看其實銀主盤存量暫時未對樓市構成嚴重困擾，至少未對銀行體系構成衝擊，銀行仍然會繼續放水搶做樓字按揭。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？ 2022/10/27 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？ 新版私人參建居屋政府不「包底」 發展商會怕「虧底」？ 2022/10/26 新版私人參建居屋政府不「包底」 發展商會怕「虧底」？ 專家樓論 - 施政報告未減辣 新盤增優惠自救 2022/10/26 施政報告未減辣 新盤增優惠自救 銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾 2022/10/25 銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾 土地供應目標明確 非空口說白話 2022/10/24 土地供應目標明確 非空口說白話 香港物業 按揭貸款 銀主盤 中原地產