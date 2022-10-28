銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？

日前有地產代理研究報告指出，現時銀主盤存量突破200個，創13年新高，直逼2008年金融海嘯水平。驟眼睇數字好似是駭人，若細心看其實銀主盤存量暫時未對樓市構成嚴重困擾，至少未對銀行體系構成衝擊，銀行仍然會繼續放水搶做樓字按揭。

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