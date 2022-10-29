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中軟保持增長 國家重視科技

財金專欄 2022/10/29

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港股昨日急跌，恒生指數見13年半低位，走勢仍未見底，但中長綫技術指標嚴重超賣，不排除下個月會大反彈。不管如何，不少中資股10月逆市造好，值得重視，中國軟件（00354）今個月上升之餘，未來盈利可以受惠

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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