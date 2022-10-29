中軟保持增長 國家重視科技 財金專欄 2022/10/29 分享： 分享： 港股昨日急跌，恒生指數見13年半低位，走勢仍未見底，但中長綫技術指標嚴重超賣，不排除下個月會大反彈。不管如何，不少中資股10月逆市造好，值得重視，中國軟件（00354）今個月上升之餘，未來盈利可以受惠 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節節敗退】港股五日成交6700億破底 恒指要見140？（第四版） 2022/10/28 【節節敗退】港股五日成交6700億破底 恒指要見140？（第四版） 中字股實力談 - 中興季績佳 業務有亮點 2022/10/28 中興季績佳 業務有亮點 中字股實力談 - 【阿爺出手】港股虎頭蛇尾四日5500億 築底還是派貨？（第四版） 2022/10/27 【阿爺出手】港股虎頭蛇尾四日5500億 築底還是派貨？（第四版） 中字股實力談 - 中國建築看好 基建加快上馬 2022/10/27 中國建築看好 基建加快上馬 中字股實力談 - 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版） 2022/10/26 今日又有1300億 港股可能唔止死貓彈咁簡單（第四版） 港股 投資策略 投資推介 個股分析 板塊 中國軟件國際（00354） 科技軟件股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 中國建築（03311）