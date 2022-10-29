擴消費似成為經濟焦點 財金專欄 2022/10/29 分享： 分享： 中共二十大後，第三季宏觀經濟數據一起發放，經濟走勢初明；國務院也召開了二十大後首次常務會議，部署穩經濟措施。這時各方議論第四季經濟怎麼走，其實時間也就只有兩個月，在目前經濟態勢下，國務院明言希望促進消 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 2022/10/28 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 國情知聞 - 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 2022/10/27 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏 2022/10/26 「新國企」現身 勢當紅走俏 國情知聞 - 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 2022/10/25 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 國情知聞 - 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 2022/10/24 金融界熱議 外放人馬「回流」本業 中國 經濟 金融 銀行