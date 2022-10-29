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擴消費似成為經濟焦點

財金專欄 2022/10/29

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中共二十大後，第三季宏觀經濟數據一起發放，經濟走勢初明；國務院也召開了二十大後首次常務會議，部署穩經濟措施。這時各方議論第四季經濟怎麼走，其實時間也就只有兩個月，在目前經濟態勢下，國務院明言希望促進消

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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