專訪 曾淵滄：港股其實無跑輸 跌幅同納指相若！

港股今年以來反覆下跌，恒指更一夜回到1997年前水平，股民哀鴻遍野。資深股評人曾淵滄在接受《MoneyTimes》專訪時表示，「人人都話港股跑輸美股，但大家忽略咗，恒指近年加入好多科技股，科技股比重大升，令恒指性質更似納指。其實港股只是跑輸道指，納指年初至今其實都跌3成，恒指跌幅和納指相若。」

「大部分科技股都不派息，在踏入加息周期後，吸引力自然下跌，所以今年全世界的科技股均大幅下挫，並指科技股大跌其實是因為2020年疫情之後升得太瘋狂。」

他以美團 （03690） 為例指，美團在2021年曾升至高位460元，即使今年跌了逾4成（上周收報121.8元），仍然高於IPO上市價69元，反映這些科技股過去2年的升幅實在太強勁，估值過高，需要調整也不出奇。

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對於港股現況，曾淵滄坦言︰「港股而家其實係賭場，在連連不斷的跌市下，平時不沽空期指、不沽空個股、不玩熊證的散戶也加入了，大戶就看準機會狠狠地挾淡倉，所以不時出現連日大跌後，反彈一兩日，然後再跌的情況。」

他建議，有貨又不想在低位沽貨的散戶可以透過衍生工具開淡倉，來對冲自己手上的股票。此外，曾淵滄認為，散戶可以在低位買入高息、派息穩定的收息股，同時沽空恒指期貨，或買入反向ETF對冲。

「對於那些不是追求股價變化，而是想有穩定股息收入的投資者來說，派息穩定的公用股跌下來反而可以買，前提是公司的收入和派息都要穩定。有些高息股派息並不穩定，如航運股，近年派息雖然慷概，但周期性強，利潤不穩定，派息也不穩定。」

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曾淵滄指，若大市再繼續下跌，手上的反向恒指ETF可以賺到利潤，同時，手上持有的收息股仍然可以收取股息。雖然，收息股在現階段，股價也有下跌的壓力，但是股價下跌的虧損有反向恒指ETF對冲。

記者：陳紫瑩

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