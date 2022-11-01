專訪神準策略師 高息股仲買得過？ 邵志銘授揀選準則

有「神準策略師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘接受《MoneyTimes》專訪時表示，考慮收集收息股時，可以按2大準則篩選，以待美聯儲或內地政策的轉向，不用過急。

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面對加息環境及波動市況，雖然邵志銘「低配」股票，但他認為收息股可以收集，因為：

收息股對息口敏感，一旦美國聯儲局和內地對疫情等的政策出現反轉，屆時收息股將會是其中一部分率先反彈的股份。

邵志銘表示，選擇收息股時要留意公司的自由現金流，流動性好意味公司的派息很難受影響，同時其借錢的需求低，即槓桿低，從而減少加息周期帶來的壓力。

其次，要注意公司的盈利穩定性，視乎業務而言。他舉例指，瑞信看好某公務事業的交通股，屬單一業務（Pure Play）公司，若已將經濟情況計價，股價未見太大下行空間，「而接下來本地的防疫政策應該不會收緊，即使收緊，也不會太厲害的話，收入或已見底。」

3類收息股值得收集

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