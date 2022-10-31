高息價殘內險板塊季績一覽 後市可選哪隻

恒生指數10月延續9月大跌之勢，至上周累跌2,359點或13.7%，收報14863點。市道疲弱，不宜心急尋撈底機會，宜關注各板塊季度業績表現，了解經濟走向，再靜待入良機。上周有內險、內銀、石油等重磅傳統板塊公布，當中內險板塊跌殘後價值顯現，不妨留意。

上周中本欄已從內險股保費預示了內險股季績的分化表現（詳見：平保績遜 高盛削價 績優內險何處尋），而周四、周五其餘內險業績公布則進一步驗證。只有壽險業務的中國人壽 （02628） 及新華保險 （01336） 的盈利跌幅明顯比較嚴重，而只有財險業務的中國財險 （02328） 則仍有雙位數增長，帶動母公司中國人保 （01339） 也有不俗的表現。

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中國平安的投資收益跌幅嚴重，且投資收益率遜同業，因為公司有更多投資與內房行業相關。在內房股、債價格已大幅下跌後，平保在業績內提到的內房相關投資達2,070億元（人民幣‧下同），佔總投資額4.8%，較6月底的5.2%下滑。不過大和就質疑公司有更多表外的內房投資，諸如信託、開發商控權益等等，而這會持續拖低平保的純利表現。

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考慮到內險股板塊已跌至4至5倍市盈率的極殘水平，而預期股息率在7至10厘區間，富瑞看好內險股在市場情緒回暖時可提供良好的風險回報，博反彈首選股是中國財險及中國人保，料兩企較佳的盈利表現限制了股價在反彈失敗時的跌幅。

各內險股預測盈利增長：

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