20圖看清中國經濟現狀

原定於10月18日發布的中國GDP等一系列數據，突然推遲至二十大閉幕後才發布，原本有人還擔心是否因為數據太醜樣而要延後，但最終出爐的第三季GDP按年增長3.9%，反而超出市場預期，不過細細去看則喜憂參半，可以說主要靠政策帶動的工業和基建投資等撐起了經濟增長，但受到疫情防控措施影響的消費等則仍未有明顯復甦勢頭。

對於中國經濟，早前中金公司研究部發布了《2022年四季度圖說中國 》，滙集了經濟多個範疇的觀點和最新數據，本文摘取文中的其中20張圖表，令各位可以一文看清中國經濟現狀，掌握投資先機。

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