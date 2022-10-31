聯儲局 會放慢加息嗎？

市場認為，美國聯儲局會放慢加息，未必是基於對美國經濟或通脹的預期，而是對日本央行拋售美債的憂慮。

市場在上周突然以美國經濟有機會轉弱為由，隨之降低對聯儲局加息的預期，並把美元拉下。與此同時，又巧合遇上日

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