歐元1.02美元阻力龐大 財金專欄 2022/10/31 分享： 分享： 歐央行在上周議息會議，雖加息0.75厘，但對何時抽走量寬資金卻隻字不提。面對能源危機及意大利新政府上台所帶來的不確定性，料歐央行也想保留多點彈藥（量寬資金）以作防禦。歐洲將公布10月年通脹率，市場料回 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 聯儲局 會放慢加息嗎？ 英鎊阻力1.17美元 今日 英鎊阻力1.17美元 日圓150屬短暫支持 今日 日圓150屬短暫支持 澳元64美仙之上仍存壓力 今日 澳元64美仙之上仍存壓力 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 你可能感興趣 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 01:00 聯儲局 會放慢加息嗎？ 英鎊阻力1.17美元 今日 01:00 英鎊阻力1.17美元 日圓150屬短暫支持 今日 01:00 日圓150屬短暫支持 最新專欄文章 加元向1.33進發 今日 加元向1.33進發 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 澳元64美仙之上仍存壓力 今日 澳元64美仙之上仍存壓力 日圓150屬短暫支持 今日 日圓150屬短暫支持 英鎊阻力1.17美元 今日 英鎊阻力1.17美元 美國 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元