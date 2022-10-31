歐元1.02美元阻力龐大

歐央行在上周議息會議，雖加息0.75厘，但對何時抽走量寬資金卻隻字不提。面對能源危機及意大利新政府上台所帶來的不確定性，料歐央行也想保留多點彈藥（量寬資金）以作防禦。歐洲將公布10月年通脹率，市場料回

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