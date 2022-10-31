英鎊阻力1.17美元 財金專欄 2022/10/31 分享： 分享： 英國《金融時報》放風指，辛偉誠政府正研究大舉加稅及削政府開支，以增加政府一年500億英鎊收入。似乎，卓慧思與辛偉誠在稅收方面是在各走極端。英財政預算案待11月17日公布。本周四英倫銀行將議息，加息 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 聯儲局 會放慢加息嗎？ 歐元1.02美元阻力龐大 今日 歐元1.02美元阻力龐大 日圓150屬短暫支持 今日 日圓150屬短暫支持 澳元64美仙之上仍存壓力 今日 澳元64美仙之上仍存壓力 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 你可能感興趣 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 01:00 聯儲局 會放慢加息嗎？ 歐元1.02美元阻力龐大 今日 01:00 歐元1.02美元阻力龐大 日圓150屬短暫支持 今日 01:00 日圓150屬短暫支持 最新專欄文章 加元向1.33進發 今日 加元向1.33進發 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 澳元64美仙之上仍存壓力 今日 澳元64美仙之上仍存壓力 日圓150屬短暫支持 今日 日圓150屬短暫支持 歐元1.02美元阻力龐大 今日 歐元1.02美元阻力龐大 美國 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元