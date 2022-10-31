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英鎊阻力1.17美元

財金專欄 2022/10/31

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英國《金融時報》放風指，辛偉誠政府正研究大舉加稅及削政府開支，以增加政府一年500億英鎊收入。似乎，卓慧思與辛偉誠在稅收方面是在各走極端。英財政預算案待11月17日公布。本周四英倫銀行將議息，加息

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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