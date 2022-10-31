日圓150屬短暫支持 財金專欄 2022/10/31 分享： 分享： 日央行堅持走寬鬆貨幣政策路綫，息率保持負0.1厘，對日圓前景相當不利，尤其歐元區也開始大幅加息，更突出日本低息的劣勢。至於日央行的干預行動，雖可短暫支持日圓滙價於150兌1美元水平，但假使往後日本貿易 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 聯儲局 會放慢加息嗎？ 歐元1.02美元阻力龐大 今日 歐元1.02美元阻力龐大 英鎊阻力1.17美元 今日 英鎊阻力1.17美元 澳元64美仙之上仍存壓力 今日 澳元64美仙之上仍存壓力 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 你可能感興趣 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 01:00 聯儲局 會放慢加息嗎？ 歐元1.02美元阻力龐大 今日 01:00 歐元1.02美元阻力龐大 英鎊阻力1.17美元 今日 01:00 英鎊阻力1.17美元 最新專欄文章 加元向1.33進發 今日 加元向1.33進發 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 澳元64美仙之上仍存壓力 今日 澳元64美仙之上仍存壓力 英鎊阻力1.17美元 今日 英鎊阻力1.17美元 歐元1.02美元阻力龐大 今日 歐元1.02美元阻力龐大 美國 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元