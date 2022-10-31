日圓150屬短暫支持

日央行堅持走寬鬆貨幣政策路綫，息率保持負0.1厘，對日圓前景相當不利，尤其歐元區也開始大幅加息，更突出日本低息的劣勢。至於日央行的干預行動，雖可短暫支持日圓滙價於150兌1美元水平，但假使往後日本貿易

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