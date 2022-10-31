澳元64美仙之上仍存壓力 財金專欄 2022/10/31 分享： 分享： 澳洲以消費物價指數衡量的年通脹率，雖由第二季的6.1%大幅攀上第三季的7.3%，創32年高位，但對於本周二澳央行議息會議，市場估計該行仍只會輕微加息0.25厘，把其息率推上2.85厘水平。由於澳洲經濟 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 聯儲局 會放慢加息嗎？ 歐元1.02美元阻力龐大 今日 歐元1.02美元阻力龐大 英鎊阻力1.17美元 今日 英鎊阻力1.17美元 日圓150屬短暫支持 今日 日圓150屬短暫支持 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 你可能感興趣 聯儲局 會放慢加息嗎？ 今日 01:00 聯儲局 會放慢加息嗎？ 歐元1.02美元阻力龐大 今日 01:00 歐元1.02美元阻力龐大 英鎊阻力1.17美元 今日 01:00 英鎊阻力1.17美元 最新專欄文章 加元向1.33進發 今日 加元向1.33進發 紐元還看聯儲局加息取態 今日 紐元還看聯儲局加息取態 日圓150屬短暫支持 今日 日圓150屬短暫支持 英鎊阻力1.17美元 今日 英鎊阻力1.17美元 歐元1.02美元阻力龐大 今日 歐元1.02美元阻力龐大 美國 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元