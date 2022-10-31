澳元64美仙之上仍存壓力

澳洲以消費物價指數衡量的年通脹率，雖由第二季的6.1%大幅攀上第三季的7.3%，創32年高位，但對於本周二澳央行議息會議，市場估計該行仍只會輕微加息0.25厘，把其息率推上2.85厘水平。由於澳洲經濟

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