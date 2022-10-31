  • 25°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳元64美仙之上仍存壓力

財金專欄 2022/10/31

分享：

分享：

澳洲以消費物價指數衡量的年通脹率，雖由第二季的6.1%大幅攀上第三季的7.3%，創32年高位，但對於本周二澳央行議息會議，市場估計該行仍只會輕微加息0.25厘，把其息率推上2.85厘水平。由於澳洲經濟

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

聯儲局 會放慢加息嗎？
今日
聯儲局 會放慢加息嗎？
歐元1.02美元阻力龐大
今日
歐元1.02美元阻力龐大
英鎊阻力1.17美元
今日
英鎊阻力1.17美元
日圓150屬短暫支持
今日
日圓150屬短暫支持
紐元還看聯儲局加息取態
今日
紐元還看聯儲局加息取態

你可能感興趣

聯儲局 會放慢加息嗎？
今日 01:00
聯儲局 會放慢加息嗎？
歐元1.02美元阻力龐大
今日 01:00
歐元1.02美元阻力龐大
英鎊阻力1.17美元
今日 01:00
英鎊阻力1.17美元

最新專欄文章

加元向1.33進發
今日
加元向1.33進發
紐元還看聯儲局加息取態
今日
紐元還看聯儲局加息取態
日圓150屬短暫支持
今日
日圓150屬短暫支持
英鎊阻力1.17美元
今日
英鎊阻力1.17美元
歐元1.02美元阻力龐大
今日
歐元1.02美元阻力龐大
美國 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元

上一篇文章

紐元還看聯儲局加息取態

下一篇文章

日圓150屬短暫支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點
擴消費似成為經濟焦點
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享
選股情報 - 暗戰
暗戰
港交所破底 宜審慎觀望
港交所破底 宜審慎觀望
中字股實力談 - 中軟保持增長 國家重視科技
中軟保持增長 國家重視科技
投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！
「三桶油」勁賺股息吸引！