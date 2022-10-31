紐元還看聯儲局加息取態

紐央行行長奧爾上周重申，當地通脹仍處偏高水平，揚言要繼續加息打壓。市場估計，紐央行於11月23日議息會議加息半厘，把其息率推至4厘水平，預期現為市場共識。惟紐央行12月無議息會議，11月將是年內最後一

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