加央行於上周議息會議只加息半厘，把息率推上3.75厘水平。假如本周聯儲局加息0.75厘，加元息率將處劣勢。但隨着11月1日油組執行每日減產200萬桶，加上加拿大對美國經濟的依賴，當美國第三季GDP大幅

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