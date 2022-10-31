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加元向1.33進發

財金專欄 2022/10/31

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加央行於上周議息會議只加息半厘，把息率推上3.75厘水平。假如本周聯儲局加息0.75厘，加元息率將處劣勢。但隨着11月1日油組執行每日減產200萬桶，加上加拿大對美國經濟的依賴，當美國第三季GDP大幅

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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